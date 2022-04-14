國內疫情嚴峻，台灣也逐步從清零轉與病毒共存，不過有女網友好奇，Omicron傳染力強，為何歐美國家解除口罩後，確診數還能下降？引發議論，更釣出旅居荷蘭、德國的網友現身說法，透露當地共存現況。

一名女網友在PTT八卦板發文表示，歐美部份國家與病毒共存，出門也不用戴口罩，但碰上傳染力強的Omicron，當地的確診人數仍能往下降，讓她相當好奇原因為何。不少網友猜測，「群體免疫的效應」、「輕症又有抗體，確診數當然下降」、「因為就算確診了，多數人也不會通報，黑數太多了」。

相關討論也引來在國外生活的網友分享現況。一名旅居荷蘭的網友直言，「確診數要全民積極檢驗才有意義」，他指出，如今新冠肺炎已演變成感冒症狀，且死亡率低，因此社會共識是將其當感冒處理，加上當地就醫不便，多數人就算出現感冒症狀，也會選擇在家多喝水、多休息。

此外，荷蘭政府推出新政策，即4月11日起，除了出國等特殊需求，衛生局不再提供非必要的免費PCR，一律採不須回報的居家快篩檢驗，因此本周每日確診數快速降到1萬以下。他也提到，現在不只新冠肺炎，流感也在流行，一堆人咳不停，也不在意自己是不是感染了新冠肺炎，感嘆「共存的世界就是這樣」。

也有旅居德國的網友回文透露，雖然當地已經解放口罩，但多數人還是會戴好口罩保護自己，就算不幸確診了，大家也會乖乖在家隔離，且確診症狀幾乎與感冒一樣，只要在家休息幾天就好，也不用去看醫生，「現在每天生活就像2019年，疫情發生前一樣」，強調無需太過擔心，「共存就是這麼簡單」。