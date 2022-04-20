「與疫情共存的新常態」與「防疫和經濟一樣重要」，已為「世界共識」，晶華酒店集團董事長潘思亮20日再為觀光餐旅業發聲，呼籲政府給願意來台的旅客方便，在防疫前提下恢復疫情前來台免簽證國家旅客免簽證。潘思亮說，無論是來台洽商、求學或工作，只要這些旅客來台願意被隔離就給予免簽。

潘思亮並強調，基於防疫需要，該隔離就隔離，「不是全面開放，而是全面免簽」，此舉也等同超前部署、向國際宣示「台灣已準備好與國際接軌了」。

潘思亮表示，簡化或免除對願意來台的外國旅客簽證相關作業，可加速推動台灣觀光與經濟的復甦，卻不會帶來負面效應。

近期國內疫情升溫，繼續衝擊台灣觀光餐旅業，潘思亮認為，隨著疫苗施打率普及，疫情亦流感化，台灣政府也終將朝「與疫情共存的新常態」方向制訂相關政策。潘思亮表示，從許多國家現況來看，疫情衝擊應不會像去年那麼嚴重。

潘思亮表示，疫情前，世界許多國家提供台灣客免簽，台灣也提供許多國家旅客免簽，如今隨著全球各國陸續鬆綁邊境管制，並陸續恢復免簽證措施，所以台灣對願意接受隔離來台的國際客，也該免簽。