在俄烏戰事加劇之際，西方國家紛提供重武器援助烏克蘭，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）仍堅持一貫不提供重武器的立場，遭受國內外的批評。他在周二時為不援助重武器辯護，稱反對向烏克蘭出口重武器的不只有德國，而西方要給烏克蘭的是「立即可用」的武器，他支持北約的東歐盟國提供此類武器給烏。

蕭茲表示，已經與西方國家協調向烏克蘭提供更多武器，但不會是德國的豹式坦克（Leopard tanks）；因為東歐有更多前蘇聯製武器，可以讓烏軍立刻部署使用。蕭茲說:「所有德國的盟友得出相同的結論，如果部署東歐國家的武器系統是最有意義的。」此外，德國也將為基輔提供購買重武器所需要的資金。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）演講

然而，除了美國、英國都繼續供應武器給烏克蘭之外，波蘭、荷蘭等國都做出具體行動，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）宣布將提供裝甲車和更多的重武器。德國內部目前就為援烏立場不同爭論，一方擔心如果德國提供重武器，有可能成為參戰方，並走向第三次世界大戰；另一方則批評蕭茲猶豫不決。

經濟部長哈柏克（Robert Habeck）說，德國有責任「不讓自己成為被俄侵略的目標」，德國前外長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）也說:「歐洲的領導人有意識到戰爭擴大的後果，這也是德只與美協調如何提供重武器是對的。」

而德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）批評，蕭茲的援烏計畫沒有提供更具體的細節，她表示德國在交付武器上仍然落後。

在德國的最新民調中，目前蕭茲的不滿意度達52%，他所在的社民黨的支持率也下降了2%跌至25%。