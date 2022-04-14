疫情持續延燒，蔡政府日前強調，現階段的防疫策略目標，現在建立「新台灣模式」，重症求清零、有效管控輕症，未來會透過「積極防疫、穩健開放」，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。民進黨前立委沈富雄日前則批，被逼出來的「新台灣模式」是極盡荒唐的鬧劇。沈的分析曝光後，引發大批網友熱議，有網友狠酸「」「口號已經想很久了，你們就別為難時中了」

沈富雄在臉書指出，政府知道人民喜歡「清零」，它表示指揮官陳時中很賣力，因此捨不得和「清零」二字斷奶，硬是把它和重症掛鈎，來個「重症清零」，政府也知道人民討厭聽到「共存」，因此來個「不放任病毒肆虐」的拒絕「共存」，幫腔的專家甚至要根據Rt值，將防疫措施做「時鬆時緊」的微觀調控（micro management），對一個傳播速度如此快速、滲透範圍如此廣泛、病毒存陽期間如此短暫的疾病妄想要微觀調控，簡直是一個大笑話。

沈富雄並提出9個問題詢問陳時中，包含現階段除了高風險者外，其他國民要求做快篩的目的何在？是反「共存」嗎？還是「清零」欲罷不能？最後他更說，這個團隊，這個政府真的是做到「民之所好（清零）好之，民之所惡（共存）惡之」，只是當如此機關算盡方寸大亂時，卻把人民攪糊塗了。

沈富雄分析曝光後，引發網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有超過250則留言，其中有人說「反正蔡政府只要編出幾個新名詞，就可以表現的好像有在做事一樣，其實沒有新對策」、「沒有防疫政策方向，沒有防疫數據，只有防疫語言魔術，這就是我們的防疫指揮中心做的事！」「口號已經想很久了，你們就別為難時中了」、「沒錯，是荒唐之集大成」、「防疫策略莫名其妙，一下子清零我不求，一下子共存你隨意，一下子全民自主應變，蔡蘇還往臉上貼金稱讚這是新台灣模式，下無能上昏庸」、「目前政策就是放棄治療，不追了」。但也有網友認為「專家一人一張嘴，每個人說法都不同」。