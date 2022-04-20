大陸對新冠疫情防控採「動態清零」策略，動輒封控社區或城市實施核酸普篩，導致民眾生活和工業生產秩序大亂。即便如此，中共黨報《人民日報》今天（20日）發表評論員「仲音」文章堅稱，當前，全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，中國疫情仍在高位運行，波及影響範圍依然很大。世界衛生組織近日公佈的數據顯示，全球累計新冠確診病例已超5億例。越是在這樣的時候，越要更加清醒地認識到，「躺平」沒有出路，「動態清零」才是最佳方案。

文章稱，應該說，隨著新冠病毒疫苗的接種比例越來越高，人群對新冠病毒的免疫力不斷提高，感染者的臨床嚴重性按照每百名發病人數的比例統計，確實有所下降。但也要看到，Omicron變異株具有傳染性強、傳播速度快、隱匿性高等特點，更容易造成大範圍的傳播，疫情造成的社會危害與影響，並沒有因此而減輕。

文章舉例，比如，有的國家2月底宣佈實施「與新冠共存」計畫，在法律意義上解除所有新冠限制措施，停止對大多數公眾的免費檢測服務，檢測實驗室陸續關閉，但隨之而來的是，疫情持續惡化，累計確診病例不斷攀升，公共衛生和社會穩定承壓更大。也正因此，世界衛生組織表示，新冠大流行仍是「國際關注的突發公共衛生事件」，並建議各國隨時做好應對準備。

文章指出，還應該看到，雖然Omicron變異株本身的致病性不及其他毒株強，但其絕非「大號流感」，危害性比流感大很多，總體病死率也比流感要高，特別是老年人群，病死率比普通流感高出幾十倍，80歲以上老年人甚至高出近百倍。

文章強調，中國是世界上人口最多的國家，如果放棄動態清零、放任病毒流行，勢必最終將形成規模性反彈，進而引發恐慌，造成醫療資源擠兌，也勢必嚴重威脅有基礎疾病、未接種疫苗的高齡老人的身體健康和生命安全。毋庸置疑，Omicron變異株大大增加了疫情防控的難度，但若就此選擇「躺平」，是對科學的不尊重，是對生命的不負責，也會讓中國來之不易的疫情防控成果付之東流。

文章指出，事實上，一些國家選擇放開防控，「與新冠共存」，是因為在疫情防控上不是不想防控，而是無法防控也沒有能力防控。這些國家經過多種嘗試後，找不到一種理想的控制新冠疫情策略，乾脆「躺平」，恰恰是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去了動態清零的機會，這其實是一種無奈的選擇。但即便付出了大量生命的代價，這些國家也遠不能說結束疫情，一旦感染和死亡人數大幅上升，往往又會收緊防控策略。

文章舉例，德國聯邦衛生部長便表示，此前宣佈從下月開始允許新冠感染者自願進行隔離的措施是「錯誤的」，德國又將繼續沿用新冠感染者強制隔離政策。相比較而言，中國本土疫情狀況總體上完全可以做到也能夠實現動態清零。

文章呼籲，堅持就是勝利，堅持定能勝利。經過45天的艱苦鏖戰，吉林省各市州均實現了疫情防控社會面清零目標；隨著分區分級差異化防控管理的實施，上海市一些商超等民生類商業網點開始恢復運營；在各方共同努力下，全國治癒出院的本土病例和解除醫學觀察的本土無症狀感染者數量不斷增加……

文章稱，近期，隨著各地疫情防控措施的有效落實，各項疫情防控措施正在發揮作用。這既充分印證了動態清零的科學性、有效性，也充分印證了中國有條件、有能力實現動態清零。保持戰略定力，堅定必勝信心，咬緊牙關、頑強奮戰，抓細抓實疫情防控各項舉措，中國就一定能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。