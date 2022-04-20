全台確診人數持續攀高，日前北市警就有基層抱怨，只有派出所、警備隊可以公費投保防疫險，文山二警分局20日表示，轄區警友會獲知這狀況後，日前主動慨捐4萬多元，替文山二108名外勤同仁投保，希望讓辛苦執勤的官警沒有後顧之憂。

文山二分局指出，目前規定只有派出所、警備隊，以及偵查隊鑑識人員享有公保，文山二分局警友會辦事處主任高昌倫獲悉後，認為文山二分局轄區有觀光夜市、傳統市場還有許多學校，警方負責維安、交通還有疫調，與民眾接觸頻繁，因此發動捐贈，幫分局外勤同仁投保防疫險。

文山二分局表示，保單從23日至明年4月22日為期1年，費用比較公費防疫險，每人432元，若員警確診可獲6萬元理賠、居家隔離3萬元，全分局在熱心警友協助下，共108人受惠加保。

警方表示，警友會是警察最堅強的後盾，感謝文山二警友會高主任的熱心支持，也呼籲全民提高防疫意識，戴好口罩、勤洗手，共同渡過嚴峻的疫情。