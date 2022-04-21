本土疫情快速飆升，民眾搶買防疫保單，沒想到近日泰安產險的防疫保單卻爆出續約爭議，有網友爆料，3月時曾通知續保，因此沒有去買其他家的防疫保單，但現在其他家都停賣了，泰安卻突然通知只能續保理賠金額較低的新方案，讓他相當錯愕，且續保爭議並不是單一個案，泰安的粉絲專頁上也被受害的網友們灌爆，要求公司出面說明。

網友在PTT論壇上抱怨，原本泰安的保單會在5月到期，但昨（20日）卻收到簡訊通知，只能續保理賠金額較低的新方案，這過程完全沒有緩衝期，讓他相當傻眼，文章引起熱烈討論，釣出不少遇到相當狀況的網友留言。

有人說，我們之前有先打電話確認續保，泰安說會自動扣款20號會通知，沒想到竟然是收到不能續保舊方案的通知，讓他氣得痛批，「真的很過份，覺得很不道德。」

不僅如此，有網友也表示，三月份通知續保，泰安叫我們信用卡要有效，我們才想不用保其他家的，現在別家停賣了，才通知他們也改專案，「只願賺錢，賠錢就隨時喊停！過份。」

許多網友也去「泰安產物保險 安心讚」粉絲專頁留言反應，「詐騙啊！收到簡訊說會自動扣款，業務也說沒錯，現在卻說停止了，有夠爛」、「請處理好這件事，3/24讓大家以為有續保，就沒買其他家，現在全部防疫保單都停止後，昨天做這樣的處理方式，非常不合理。請提出合理的對策回應大家」、「沒誠信的公司！ 說好續保又突然跳票，搞到客戶沒機會買其他防疫險，很糟糕的公司」、「大家不是不尊重換方案，是已經說可以續保卻突然臨時喊卡，而且又不早點通知，誰能接受？」

針對此次防疫保單續約爭議，ETtoday報導，基於風險考量，無法提供相同的保單續保，內部正在研議調整方案。