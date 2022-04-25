大陸一名男子日前開車時，突然聽見一聲巨響，他下車查看後，發現一條又細又長的風箏線就像是鋼絲一樣，竟把汽車保險桿割裂，並深深卡在縫隙中，讓他驚嚇不已，雖然維修費用高達2萬人民幣（約新台幣9萬），但男子仍十分慶幸，認為自己用錢救人一命，若是摩托車騎士經過，後果可能不堪設想。

綜合陸媒報導，居住在遼寧大連的叢姓男子日前開車到金石灘國家旅遊度假區，他在該處買完水果後，於路口迴轉，然而才開不到20公尺，就突然聽見車子發出「嘶」的一聲巨響，他嚇得立刻下車查看，沒想到「兇手」竟是一條黃色的風箏線，還把汽車的保險桿割裂，深深卡在縫隙中。

叢先生順著線尋找來源，發現另一端掛在約50公尺外的樹上，但風箏已經不見，之後他找到路邊的清潔員，請他們幫忙收拾風箏線，他自己也動手將卡在汽車內的線拉出來，「當時線嵌得還挺深，拽出來花了一點功夫」，他形容風箏線就像鋼絲一樣，拉出來後手也被勒得通紅。

雖然沒有找到風箏的主人，但好險有保險理賠，由於保險桿被線割斷，沒有辦法只補漆，必須將整個保險桿換下來，維修費用預估要2萬人民幣，但叢先生認為自己這筆錢花得很值得，「沒想到能割得這麼深，如果是騎摩托車的人遇到，後果不堪設想」。