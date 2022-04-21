新北市勞工局今將「新北市外送平台業者管理自治條例」草案交付新北市議會大會二讀，條文中規定外送平台業者須為外送員投保不低於300萬元的意外傷害險，新北市議員陳儀君認為，現今本土疫情嚴重，外送員也是高風險族群，防疫險是否也能加入條例中，勞工局長陳瑞嘉回應，加入的話執行難度增高，最後議案未過討論中。

陳儀君說，疫情嚴峻，民眾低度活動多待在家中，透過外送平台訂餐的民眾也增多，外送員成了染疫高風險族群，建議除意外險，也應將防疫險納入條例，對於外送員的福利加強應更縝密思考。

陳瑞嘉表示，勞動部指引要求平台業者須替外送員投保不低於300萬元的意外傷害險，衍生費用為業者支付，如外送員同時在2家外送平台送餐，2家平台都需個別幫外送員保險，不會增加消費者負擔，保險自外送員於平台上線接受訂單起生效。如再加入防疫險，保單設計可能會更複雜。

議員陳明義認為，「新北市外送平台業者管理自治條例」通過是應該的，但條文制定應更明確，否則會有盲點。