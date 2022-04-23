本土確診個案數量攀升，指揮中心日前宣布1周內啟動個居家照護管理措施，引發民眾擔憂，雙北有許多公寓沒有管理員、對講機，要如何取餐、取藥？指揮官陳時中昨(22日)表示，若有這樣的極端情況，可以請地方政府幫忙解決。如果是他，會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓。此言論引發網路熱議，曾任主播的前民眾黨公關長、議員參選人吳怡萱昨在臉書表示，「接下來打鑰匙的店家可能會大排長龍！」

陳時中昨表示，一些公寓在樓上通常有解鎖的裝置，若沒有解鎖裝置、沒有對講機，也有電話可以聯絡藥師、外送員，相信聯絡是沒有問題的 對於一定要從樓下開鎖的情況，有個案跟我們講，我們再來幫想辦法，如果是他，真有這樣的情形，也只好把鑰匙丟下來，讓外送員消毒、噴乾淨，再開門上樓，把鑰匙放在門口還給對方，或是拿一根繩子把鑰匙送下來，都有方法在。不過他也說，這種情形應該很少，若有，也是非常極端的情況，我們可以請地方政府幫忙解決。

吳怡萱指出，因為接下來大家的鑰匙，可能都會掉在遮雨棚、水溝裡、樹上、別人家陽台...，「因為阿中部長叫我把鑰匙丟下來！」她在文末，更用Hashtag寫下「部長是不是沒住過公寓」。

該篇文章引發網友關注，已有超過200則留言，不少人說「阿兩20年前就用過這招了，阿中部長太嫩」、「丟不準如果丟到水溝」、「鑰匙要綁線啊 ！自己拉回來，方便又省力」、「囤鑰匙了」、「然後剛好掉到水溝蓋的洞內，直接GG」、「累死警消人員」、「不知人間疾苦！以為大家都住豪宅」。