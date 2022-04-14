今增874例本土病例，再創歷史新高，不過相較去年的疫情，多數民眾已經施打第3劑疫苗，染疫大多是輕症，大家對新冠肺炎不再感到恐懼，有網友好奇問，「一天幾例才會開始恐慌？」貼文引熱議，有人覺得出現2種狀況才會有感。

一名網友在PTT發文表示，這次疫情再起，一開始每天確診雙位數時，大家都無感，現在確診數來到3位數，今天還衝破8字頭，單日本土案例都快破千了，但是大家依然不緊張，讓他忍不住好奇「請問到底要一天幾例才可以開始恐慌啊？」

貼文曝光引起討論，許多網友覺得只有重症或是死亡飆升時人們才會感到害怕「真的要有中重症大家才會怕吧」、「幾例不重要，一天死上百人就會怕了」、「國外每天幾萬都沒在怕，等他公告的是死亡人數你再來怕就好」、「一天確診500個，死200個才會慌」、「重症率5%以上的話可以怕一下」、「也不用百，一天穩定死10個，就怕死惹」。

其他還有網友回應「越多越穩，簡單的流行病學概念」、「不用恐慌，看來現在定調就是共存了」、「不會再恐慌了啦，幾萬都習慣了」、「共存？那還要求戴口罩？」、「所有人都確診，連口罩都省了」。