台中市一名民眾雨夜天開車時遇車子疑沒油又故障，幸員警相助脫困。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市北區有一名37歲余姓男子駕車行經中清路與文心路口，在停等紅燈時，車子突然熄火，無法發動，當下夜雨不斷，且車水馬龍，余男只得擺上警示故障牌並通報救援，等待道路救援時，無助地站在雨中提醒後車避讓，巡邏員警經過見狀，下車確認拋錨車輛還可以排檔，隨即請余男坐上駕駛座，一人負責推車，另一人則於現場指揮交通，這才順利將車子移到路旁停放，解除了余男的尷尬窘境。

警察局第二分局立人派出所警員蔡尚儒、周明儀日前巡邏行經中清路與文心路口時，發現有一輛自小客車停於快車道上，造成後方交通阻塞，立即上前關心。

余姓駕駛站在雨中向後方車輛示警，向員警表示應該是油耗到底了，在停紅燈時，車子突然熄火，無法發動，雖然已經通報道路救援，但一時半刻也只能卡在路中央了。

所幸該車排檔無礙，還能打到空檔，員警毫不猶豫，立刻請余男回到駕駛座，一人開始使力推車，另一人則指揮後方汽機車閃避讓道，這才順利將車輛移到路旁，讓不知所措的余男擺脫窘境！余男對於車輛熄火造成車流阻塞深覺不好意思，感激員警不顧雨勢，主動伸出援手，頻頻對員警道謝。

分局長陳家銘表示，警察工作除維護治安及交通外，為民服務亦為核心工作重點，尤其在這種需要人民保母的關鍵時刻，更需要警來馳援，民眾於意外可能發生時，第一時間都會通知派出所，員警積極任事之精神，不僅加深民眾對警方的信任，更有助於提昇警察之正面形象。