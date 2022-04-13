桃園市龜山區80歲陸姓老婦人夜間與鄰居一同外出散步，因為步伐慢走散而失智症發作忘記住家，凌晨民眾發現報警處理，大林派出所員警將婦人帶回派出所安置，聯繫上其兒子趕到派出所將母親帶回。

日前晚間龜山分局大林所巡邏警員李浡瑞、警員馬宇恩執行巡邏勤務獲報龜山區信義街疑似有迷失老人。

到場了解後發現一名年約80歲的陸姓老婦疑似患有失智症，詢問後老婦稱於20時許從與朋友們一同散步，卻在不久後脫隊且已忘記返家的路，對於員警所詢問問題無法正確回答，員警慢慢問出婦人姓名，透過警用電腦查證後未設籍本轄，員警先將老婦人帶返所休息後，進一步查證循線聯繫上兒子趕到派出所將母親帶回。

其子表示母親罹患輕微失智症狀，擔心走失平日有設置GPS定位器放在老婦衣服口袋中，惟此次出門老婦並未帶出，因為定位器沒有動仍以為母親在房間休息，經警方聯繫才驚覺老婦已不在家中，對於警方的熱心協助感激不已。