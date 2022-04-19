台中市一名失蹤婦人因為熱愛花，常常外出到處賞花，但曾出現多次迷途，日前又再度失蹤，子女到派出所報警，請警方協尋，員警受理後騎乘警用機車在大里區尋找，終於在大里區中興路發現年約73歲戴姓婦人，手上捧著花在路上遊走，靠著愛花的特色，順利連絡家人帶回家。

霧峰警分局內新派出所員警徐承揮，日前下午受理民眾報案，稱其母親熱愛花外出賞花未歸，員警立即騎乘警用機車在大里區尋找，終於在大里區中興路二段發現雙手捧著盛開花朵的戴姓婦人。

警方通知家屬到派出所帶回並撤銷失蹤人口協尋，婦人的女兒表示，平日大家都要上班，沒有辦法24小時陪伴照顧，由於媽媽熱愛花，常常外出到處賞花，子女常常為此提心吊膽擔心媽媽又再度失蹤，感謝警方熱心協尋讓媽媽安全返家。

霧峰分局長李建興表示，若家中有失智老人，可在其衣服繡上姓名及電話，或是戴上防走失手環，使警方或善心人士能迅速聯繫到家屬，協助返家；同時須多加注意老人家動態

，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出以增加危險。