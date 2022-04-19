83歲失智老婦18日在台中市清水區1家超商前站立許久，警方獲報後前往協助並將她帶回派出所，並通知弟弟來帶回，不料，老婦稱弟弟將她推倒，還要拿走她的20萬元老本，要警方告誡弟弟。警方只好與弟弟合演一齣訓話戲碼，老婦才甘願跟弟弟走。

失智老婦昨天15時在清水區鰲峰路1家超商前站立許久，經民眾發現向警方報案，清水警分局清水派出所林靖智獲報後，前往查處，由於該超商對面即時分局，遂將老婦帶回分局休息。

林員詢問老婦年藉資料時，發現她無法順利應答，但手提袋中有緊急聯絡人資料，遂通知住在清水區70多歲的弟弟到場。不料，老婦卻向警方稱被弟弟從樓梯間推倒，造成她身體受傷，還要拿走放在弟弟家中的20多萬存款，請警方要告誡弟弟不可以傷害她，不可以拿走存款等。

警方不敢大意，經檢示老婦人身體並無外傷，且行走正常，後老婦弟弟到場時，老婦不肯跟他回家，一定要警方告誡弟弟，警方無奈下，只好與弟弟在她前面演一場告誡戲碼，老婦看了才感謝警方，並答應跟弟弟回家。

老婦弟弟表示，姊姊常年獨自居住新北市，膝下無子，幾年前夫婿過世後，開始有失智現象，這幾天姊姊坐車來台中住，昨下午吵著回新北市，由於自已年邁無法長途開車，她載姊姊到火車站坐車回新北市，没想到，回家後接到警方電話，非常感謝警方協助。

清水警分局清水派出所長洪志仁表示，家中若有失智或上年紀的長者，應避免獨自外出以免發生危險，可隨身攜帶聯繫電話、住居地址，讓員警能在最短的時間幫助家人聯繫上家屬，或立即撥打110請警方協助。