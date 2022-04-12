方男為閃避警方攔查與警車碰撞後，再撞上前方營業大貨車尾部後，導致方男自小客車頭毀損變形卡於駕駛座。（民眾提供）

方男為閃避警方攔查與警車碰撞後，再撞上前方營業大貨車尾部後，導致方男自小客車頭毀損變形卡於駕駛座。（民眾提供）

39歲方姓男子11日下午3時許，於沙鹿區鎮南路與福幼街口與人發生行車糾紛，員警獲報到場了解查處，方男見警方到場駕駛自小客車疾駛，企圖衝撞員警並逃逸；方男為閃避警方攔查與警車碰撞後，再撞上營業大貨車尾部後，導致方男自小客車頭毀損變形卡於駕駛座。警消合力破壞車體將方男救出，送往沙鹿光田醫院救治，方男除左手挫傷外身體無大礙，全案由警方依法移送偵辦。

警方指出，昨天下午3時45分，清水分局獲報於沙鹿區鎮南路與福幼街口有行車糾紛，沙鹿所員警蔡明昌及林煌璋立即趕到現場了解查處，方男見警方到場駕駛自小客車刻意疾駛，企圖衝撞員警並逃逸，警方即前往追緝並通報攔截。

警方攔截過程中，方男緊急煞車企圖阻擋警方，並沿路於台灣大道七段往中清路方向闖紅燈及無故變換車道，造成公眾往來危險；方男駕車上國3沙鹿交流道往南於龍井下交流道後，在沙田路與向上路口多次來回巡繞並於向上路隨意變換車道。

昨天下午4時在沙田路與向上路，方男為閃避警方攔查，與警車碰撞後，再撞上前方營業大貨車尾部後，導致方男自小客車頭毀損變形卡於駕駛座；警方通報消防隊到場，由警消合力破壞車體將方男救出，送往沙鹿光田醫院救治，方男除左手挫傷外，身體無大礙。

警方表示，員警於方男駕駛自小客車內，發現斧頭、刀械等證物；針對方男衝撞警車部分，警方調查後，依涉嫌妨害公務，公共危險等罪嫌移送台中地方地檢署偵辦。