大甲媽祖回鑾由大肚區進中市，信徒在大肚區公所前設香案團拜舞台，鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒父子到場參與祭拜。（陳淑芬攝）

大甲媽祖回鑾由大肚區進中市，信徒在大肚區公所前設香案團拜舞台，鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒父子到場參與祭拜。（陳淑芬攝）

大甲媽祖回鑾由大肚區進中市，虔誠信徒熱情相迎。（陳淑芬攝）

大甲媽祖遶境回鑾，今天凌晨3時許自中市烏日區大度橋進入台中市，沿途信徒設香案祭拜燃炮恭迎，鎮瀾宮董事長顏清標父子在大肚公所前參加團拜。顏清標表示，大甲媽祖繞境已有109年歷史，歡迎信徒一路跟隨媽祖回到清水、大甲，因沿途無法躦轎底，回鑾時間比較快，希望疫情趕快消散，明年再補給信徒，請大家諒解。

大甲媽祖遶境9天8夜行程回鑾，今天凌晨3時15分自大度橋進入中市，凌晨4時30分抵達天和宮，駐駕1小時後一路北上，上午8時抵達大肚區公所，設置香案祭拜舞台，今天天氣微涼，吸引數百名民眾參拜，鎮瀾宮董事長顏清標及前立委顏寬恒也到場祭拜，舞台前擠滿信徒，雙手合十團拜，燃放鞭炮熱鬧滾滾。

顏清標致詞表示，依過去經驗回鑾一路從王田交流道走到大肚區公所，連帽子內衣褲全濕，今天天氣涼，信徒到現在都還沒有感覺，迎接媽祖心情很輕鬆，大甲媽祖繞境已有109年歷史，歡迎民眾跟媽祖到清水、大甲來，他並說明，大甲區各點心站都很「青超」，往年有的點心站單單鵝肉就斬千餘隻，今年點心站因應疫情不若往年，改提供餐盒外帶比較安全。

今年遶境回鑾沿途信徒較往年少，顏清標回應表示，往年假日大小都出門迎接媽祖，今年因疫情沒打完3劑無法參與。他並強調，依防疫中心規定，今年大甲媽祖繞境沿途無法躦轎底，回鑾時間比較快，希望疫情趕快消散，明年再補，請信徒諒解。

鑾轎由民眾擁簇於8時30分在大肚區公所起轎，在8時50分抵達福興宮，在前往龍井區的前副議長林士昌服務處等地駐駕，一路再途經沙鹿、清水及大甲，預計在17日回駕大甲鎮瀾宮。