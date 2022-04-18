副市長黃國榮(右三)及鎮瀾宮董事長顏清標(右四)等，恭迎大甲媽祖回鑾安座。(台中市政府提供)

大甲媽回鎮瀾宮安座！信眾熱烈迎駕 9天8夜遶境落幕

2022年大甲媽9天8夜遶境進香，昨天從清水返回大甲區，並於子時回鑾鎮瀾宮安座，一年一度的宗教之旅圓滿落幕！董事長顏清標今天指出，感謝大家配合防疫政策，打滿3劑參加大甲媽遶境活動，讓今年遶境活動圓滿落幕，媽祖會保佑大家平安、健康快樂。

顏清標表示，每年農曆「三月迎媽祖」宗教盛事，除展現廣大信眾對媽祖虔誠信仰外，大家同心發揚媽祖慈愛胸懷，豐富宗教勸人為善；沿途信眾自發性提供盒裝點心、飲料等，還有志工提供環境清潔、醫療服務，充分體現台灣最美的人情味，及媽祖信仰與台灣這塊土地緊密連結的濃厚情感。

大甲媽祖遶境傳統十大典禮，包括「筊筶」、「豎旗」、「祈安」、「上轎」、「起駕」、「駐駕」、「祈福」、「祝壽」、「回駕」及「安座」，各地信徒藉由這項盛大的宗教活動聯繫情誼，延續民俗技藝文化傳承，厚植台灣宗教文化，昨晚大甲媽順利回鑾安座，再度完成一次莊嚴的宗教之旅。

鎮瀾宮強調，今年配合政府防疫政策，廟方要求信眾須接種3劑疫苗，驗明兌換「疫苗3 OK識別證」後才能參與遶境，同時呼籲民眾遵守戴口罩、勤洗手等個人防疫措施，大家「同心」配合不鑽轎、不搶轎，共同保護信眾的健康，祈求媽祖和眾神庇佑疫情早日消弭，鄉親平安幸福。