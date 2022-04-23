水林鄉蕃薯厝順天宮主委洪明信（右）23日從縣長張麗善（左）手中接下證書。（雲林縣文觀處提供）

水林鄉蕃薯厝順天宮媽祖每年元宵節連續3日夜巡，這項源自清朝的平息瘟疫的習俗，特色有射火馬、面桶炮、祈大龜，獲登錄為雲林縣「雲林縣民俗」，縣長張麗善今（23日）到順天宮頒發登錄證書。

「火馬」是用竹子與紙做成的紙紮馬，在馬身內放置沖天炮，每年元宵節媽祖出巡前在廟埕點燃施放，沖天炮點燃後後紙馬燃燒化為灰燼，藉以消災解厄求平安，「射火馬」也是早年除瘟疫的儀式。

「面桶炮」俗稱臉盆炮，早期的鞭炮短短一截，為便於施放集中放在臉盆內，把神轎抬於臉盆上方時點燃，也俗稱炸轎。媽祖所到之處，家家戶戶以鞭炮、煙火迎駕。

「擲龜王」是番薯寮媽夜巡最後一晚，陣頭齊聚、迎接神轎火力最猛烈之日，順天宮廟埕舉行搏龜王活動，信徒各自加碼向媽祖許願搏得龜王。

蕃薯厝順天宮3度申請「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」為雲林縣民俗，雲林縣府文化觀光處審議認為反映水林當地生活、社會、歷史背景，具有顯著的族群或地方社會生活及文化特色，通過登錄，保存團體為順天宮。

蕃薯厝順天宮主委洪明信23日從縣長張麗善手中接下證書，他感動表示，蕃薯寮媽元宵夜巡已有百年以上的歷史，今天剛好是媽祖天上聖母1062歲誕辰，獲得授證不是結束，是另外一個開始，管理委員會將規畫建置蕃薯寮媽的文化信仰資料，讓後代子孫都知道蕃薯寮媽的文化精神與典故。

縣長張麗善表示，順天宮持續主辦蕃薯寮媽元宵夜巡活動，對於夜巡知識、技術、文化表現形式都熟悉，3度提報民俗文資登錄，在地青年也組將軍會，文史工作坊投入記錄工作，具有強烈的推廣、傳承這項民俗活動的意願，令人欽敬。

文觀處長陳璧君表示，水林鄉是經歷大航海時代的地方，縣府將爭取資源辦理保存、推廣、深耕水林文化，讓更多民眾了解水林多采多姿的文化特色。

雲林縣獲通過的無形文化資產目前有37位保存者，分別為10項民俗、8項文化資產保存技術、12項傳統工藝、7位項傳統表演藝術。