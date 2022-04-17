肇逃賓士竟留下聯絡方式：保險桿連車牌卡在小貨車底盤。（翻攝臉書《宜蘭知識+》）

宜蘭羅東鎮忠孝路、民生路口昨（16）日上午發生一起賓士連環撞車禍，44歲王姓男子駕駛一輛深色賓士，沿民生路擦撞1輛機車、1輛小貨車，並波及到1輛自小客車，造成2人輕傷送醫。王男肇事逃逸，但竟然「留下聯絡方式」，原來，賓士車撞到保桿連著車牌整個卡在側翻的小貨車底盤，警方攔下肇逃王男，訊後依肇事逃逸、毀損、公共危險等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

有網友在在臉書社團《宜蘭知識+》分享這起車禍的照片、影片，並發文：「羅東民生路不明原因汽車事故，肇事者已逃逸，但有留下聯絡方式」，不少網友看得一頭霧水，什麼叫做「肇逃但有留聯絡方式」？

原來，仔細一看，被撞到側翻的藍色小貨車底盤，竟然卡著肇事賓士車的保險桿，上面還掛著車牌，網友驚呼：「這麼神奇！」、「車牌決定大義滅親」、「留下前保桿與車牌，真有心，哈哈」、「我還在納悶什麼叫肇事者討逃逸但是有留下聯絡方式的時候，看到第二張照片突然都懂了」、「這真的很難不笑⋯⋯那車牌卡在那裡」。

警方指出，王男16日上午10點許，駕車於民生路由西向東直行時，不明原因突然暴衝，閔姓機車騎士和駱姓小貨車駕駛無辜遭到衝撞，造成閔男被撞倒重摔在地，小貨車整個側翻撞進一旁店家，嚇壞不少目擊民眾，閔、駱兩人輕傷送醫。

警方立即在公正路159號前將王男攔下，搜查車上沒有不法物品，他向警方供稱因精神不濟釀禍，不過警方懷疑是吸毒肇禍，已對其採尿化驗，偵訊後全案依肇事逃逸、毀損、公共危險等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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