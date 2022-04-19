北市士林區承德路五段19日發生死亡車禍，一輛機車遭小貨車追撞，釀1死1傷。（翻攝自記者爆料網）

台北市士林區承德路五段今（19日）清晨4時許發生一起死亡車禍，一輛小貨車因不明原因追撞雙載的機車後，小貨車衝上分隔島，機車男騎士與女乘客噴飛倒地。警消獲報前往救援，但女乘客已無生命跡象，送醫不治，男騎士則多處擦挫傷。詳細事發原因仍待釐清。

警方初步調查，遭撞的男騎士約為21歲，女乘客為20歲，小貨車駕駛為40多歲，目前仍在釐清肇事責任。