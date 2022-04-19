士林清晨死亡車禍 機車遭小貨車追撞 女乘客噴飛身亡 07:222022/04/19 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士林區承德路五段19日發生死亡車禍，一輛機車遭小貨車追撞，釀1死1傷。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區承德路五段19日發生死亡車禍，一輛機車遭小貨車追撞，釀1死1傷。（翻攝自記者爆料網） 台北市士林區承德路五段今（19日）清晨4時許發生一起死亡車禍，一輛小貨車因不明原因追撞雙載的機車後，小貨車衝上分隔島，機車男騎士與女乘客噴飛倒地。警消獲報前往救援，但女乘客已無生命跡象，送醫不治，男騎士則多處擦挫傷。詳細事發原因仍待釐清。 警方初步調查，遭撞的男騎士約為21歲，女乘客為20歲，小貨車駕駛為40多歲，目前仍在釐清肇事責任。 轎車鬼切外線車道 秒害2機車摔成團 影片曝光網怒炸 格上Go Smart推車況登錄 租車不踩雷 #士林 #承德路五段 #車禍 #機車 #小貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北市5.5萬機車停車格收費 柯文哲直呼「怪怪的」 15:182022/04/15 生活 新北浮洲橋下橋險象環生 民眾盼廢除機車道 16:582022/04/14 生活 賓士街頭連環撞2人傷「肇逃留聯絡方式」 一看翻車照全懂了 20:372022/04/17 社會 台中斥資3億5900萬元 公兒30停車場動工 04:102022/04/19 地方新聞 台中太平小貨車翻覆 陡坡下滑滾好幾圈 副駕駛女遭拋飛不治 18:032022/04/18 社會 聯結車撞翻高市消防車害小隊長殉職 賠3400萬獲緩刑 08:212022/04/18 社會 汐止祖孫4人出遊 小貨車失控擦撞 3歲女童頭部擦傷 18:552022/04/16 社會 男外套藏筆電露餡 警鷹眼盤查「這台機車」竟價值20萬 14:362022/04/17 社會 貨車司機車道狂毆騎士上演全武行 警及時攔阻 09:332022/04/18 社會 阿杯又出事了！7旬翁油門當剎車 撞進西門町騎樓毀9車 13:552022/04/15 社會 虔誠信徒扛完神轎找不到車 鷹眼警速尋獲 14:572022/04/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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