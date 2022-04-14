嘉義縣1名17歲少年今天上午在中埔鄉台3線288公里處駕車自撞電線桿，中埔分局員警依法告發後，發現該少年是被匡列居家隔離者，緊急聯絡中埔鄉衛生所人員到場，並記錄現場情況及檢附相關資料後報請衛生單位裁處。

嘉義縣警察局中埔分局表示，今天早上8時35分左右，中埔鄉台3線288.2公里處有1名17歲朱姓少年駕駛1部自用小客車沿中埔鄉台3線北往南方向行駛，因自身駕駛不當擦撞路邊電線桿，造右手輕微擦傷並無大礙。

警方表示，朱姓少年無照駕駛且肇事，已依交通法規處理告發，但深入調查卻發現他是嘉義縣衛生局匡列與新冠肺炎染疫者接觸的居家隔離對象，要到4月16日止才解除隔離，立即記錄現場情況及檢附相關資料後報請衛生單位裁處，再將人送回家中繼續居隔。

依據道路交通管理處罰條例第21條1項1款規定，朱姓少年未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。嘉義縣衛生局長趙紋華則表示，違反居隔者將視其情節給予不同的裁罰，可處新台幣10萬至100萬元罰鍰。