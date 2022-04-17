高雄54歲林姓男子17日中午12時許駕駛自小客車行經凱旋二路、四維二路口時，疑似違規左轉與對向騎乘機車的18歲陳姓男子發生碰撞，陳男遭撞後倒地不起，全身多處擦挫傷，警消人員接獲報案後，立即將陳男送醫急救，幸虧沒有生命危險。

高市警苓雅分局三多路派出所17日中午接獲民眾報案，稱四維二路、凱旋二路發生一起嚴重交通事故，警方獲報後立即派員到場處置，警方發現，林男駕車沿凱旋二路南往北行駛，至四維二路時疑似未依號誌違規左轉，撞上對向機車騎士陳男。

陳男遭撞後人車噴飛，現場機車零件散落一地，陳男全身多處受傷、倒地不起，救護人員到場後緊急替陳男插管，立即送往醫院急救，幸虧陳男經過治療後，並無生命危險，警方對林男實施酒測，其酒測值為0，而陳男則將待後續抽血檢驗。

高市警苓雅分局表示，此案初步研判疑似為林男駕駛自小客車未遵守交通號誌，未待左轉燈亮起就先行轉彎，違反道交條例第48條一項二款，可處600元罰鍰，並記違規駕駛1點，但詳細肇事責任，仍將依現場影像及測繪資料，送交通大隊進一步分析鑑定。