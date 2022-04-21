中橫公路117.4公里處的關原路段，土石坍落阻斷，搶通開放通車，行經自小轎車卻被落石擊中，擋風玻璃被砸出一大洞。（太魯閣工務段提供／王志偉花蓮傳真）

被落石擊中，駕駛人頭部受傷，緊急送醫。（太魯閣工務段提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路台8線117.4公里關原路段，20日下午發生邊坡土石瞬間崩落，現場土石堆積量達4000立方公尺，今中午12時30分搶通放行時，疑因車輛震動，邊坡石塊突然掉落，1輛正要通過的自小轎車遭砸中，擋風玻璃碎裂，駕駛人頭部受傷，工程人員見狀趕緊協助傷者離開車輛，由救護車接駁送醫。因仍有間歇性落石，採管制機動性放行，每日傍晚5時起至隔天清晨7時禁止人車通行。

今年3月到現在，因山區降雨、地震的關係，中橫公路117.4公里關原路段路況不穩，公路總局將警戒拉長，實施關原至洛韶路段（114.6k~151.7k）夜間預警性封路，白天則是整點放行。

20日下午3時許，關原災害路段又發生坍方及持續性落石，搶修人員緊急封路。公總4區工程處太魯閣工務段長陳麗華指出，原訂今天中午前搶通，但上午再度擴災抽坍且仍有間歇落石，估計坍方量體約4000立方公尺，直到中午12時30分才搶通放行。

當車輛放行時，疑因車輛通過震動，邊坡落石無預警掉落，這時有2台車前後通過，其中一台車正巧被落石砸中，擋風玻璃破裂，駕駛頭部撕裂傷，意識清楚，由同行車輛將傷者載往洛韶路段，並由救護車後送至國軍總醫院治療。

因邊坡仍持續落石，災害路段逾150公尺，現場約有5名監看人員觀察邊坡狀況，不能貿然開放，勸離等後通行的13輛大小車，目前持續觀察邊坡狀況，暫時封閉台8線114K公里＋600至151公里＋700的關原至洛韶路段。公路總局建議駕駛人避免通行，若受困山區，只能由大禹嶺繞道台7甲線經宜蘭縣下山。