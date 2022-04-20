高雄市岡山區是螺絲產業重鎮，但不少大型車輛卻因為沒有綑綁好車上物品，導致螺絲掉滿地的情況經常發生。岡山警方20日說，將針對大型重車超載、泄漏等違規加強取締，盼降低車禍發生率與螺絲掉落的情況發生。

岡山區因為有螺絲工業，以及鄰近本洲工業區與燕巢的各大小工廠等，常見路上的大、小型車輛穿梭其間，有時民眾因為趕時間或違規，造成大、小車輛爭道，險象環生。

對於大型車輛貨物掉落情形，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，車輛載有貨物應該用帆布覆蓋以及繩索確實捆綁牢固，如果有貨物散落路面造成用路人危害，依法可處新台幣3000至1萬8000元罰鍰，並記駕駛人違規點數二點。

警方統計分析今年1至3月，岡山警分局取締大型車各類交通違規計1302件，較去年同期1011件，增加291件，其中取締違規項目以「違反管制路線」476件最多、「未依規定轉彎」291件居次。