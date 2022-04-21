華視快訊誤播中共攻台等資訊，華視緊急召開自律委員會，共懲處2名導播、編輯、晨間新聞製作人等共8人，最重懲處包含記大過。國民黨立委李貴敏認為，華視螺絲掉滿地，絕不是一句行政疏失就能卸責，華視與NCC可千萬別想甩鍋基層。

李貴敏說，華視新聞出大紕漏，一連串誤報跑馬燈，甚至出現「新北市遭共軍導彈擊中」等離譜訊息，如此低級錯誤、內控失靈，不但民眾恐慌，還驚動情治單位，真讓人大開眼界。

李貴敏質疑，平常電視台無心的報導錯誤都會遭NCC重罰，甚至NCC還不惜背上打壓、箝制新聞與言論自由的罵名，也要把中天新聞台撤照關台。要是今天犯如此荒唐大錯的還是中天，只怕現在已經停播、撤照了吧。

李貴敏指出，華視前總經理莊豐嘉才剛因言行爭議，要脅立委預算撤案、內部管理不當等問題遭撤換下台，NCC作為有監管職責的獨立機關，有提出任何規範，要求華視反省改正嗎？事實上，NCC面對各界抨擊，面對華視離譜的管理亂象，始終假裝沒看到，被動地護航到底。冰凍三尺非一日之寒，也難怪華視這一次又踩紅線，缺失也跟著不斷升級。

李貴敏表示，這麼誇張的錯誤，損及媒體該有的正確性和公正性，華視與NCC可千萬別想甩鍋基層，當初各界早就點名，長期虧損的華視，在倉促之間上陣補實52頻道，合格人力不足，實難擔負24小時新聞台新聞量，但NCC霸王硬上弓，硬是要封殺中天，接著華視也趕鴨子上架，完全無視廣大消費者收視權益與知的權利而影發物議。現在華視螺絲掉滿地，更絕不是一句行政疏失就能卸責。

李貴敏質疑，華視高層不用負責嗎？無所作為的NCC還不道歉謝罪嗎？或台灣真的完全沒有了是非，只要顏色對了什麼都可以，NCC也依舊雙標到底嗎？