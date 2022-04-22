台北市停車管理工程處宣布，4月25日起，大同區承德路2段（錦西街-民權西路）等5路段的65格時段性禁停格位，將增設智慧停車柱，提供民眾即時繳費服務的同時，也將自動偵測違規停車，若有車輛在非規定時間、車種的情況下停放，最高將開罰1200元。

北市停管處去年起在內湖區行愛路、中山區民生西路等多處的時段性禁停格位，設置智慧停車柱，利用影像辨識、車輛感測功能，可偵測車輛入停並自動開單，民眾可使用悠遊卡及pay.taipei支付繳費，同時新增科技執法違規採證的功能，降低違停影響交通，一舉兩得。

為此，停管處預計25日起，於大同區承德路2段（錦西街-民權西路）、大安區安和路1段（仁愛國中圍牆旁）、中山區民生東路2段（吉林路-松江路）、中正區八德路1段（忠孝東路2段-新生北路1段）、萬華區南寧路（南寧路16號前）等5個路段共65格時段性禁止停車位設置智慧停車柱。

停管處指出，不依規定時間、車種限制，違規停在時段性禁止停車格位的駕駛，未來將用智慧停車柱全時段自動偵測取締，民眾若有違法，將依《道路交通管理處罰條例條》處以600至1200元罰鍰。

停管處表示，為使民眾辨識智慧停車柱場域，將於設備營運之收費格位內以標線繪設智慧停車LOGO及設置「科技執法 違停取締」警告標誌，現場使用悠遊卡及Pay.taipei智慧支付繳費，可享停車前10分鐘免費及停車費95折優惠。

停管處也提醒，3月22日起智慧停車收費區及智慧車柱逾期未繳費寄送的平信催繳單，恢復收取工本費，民眾應依期限繳費。