北市許姓男子駕駛BMW轎車，在國道1號失控自撞護欄，故障停在輔助車道跨外側路肩，許男並未擺放故障標誌，搭便車下高速公路到友人家睡覺，導致後方車輛不慎追撞，被依公共危險罪起訴。士林地院審理認為，許男考量自身安全先行離開高速公路，難認是基於壅塞陸路致生往來危險而棄置車輛，判他無罪。可上訴。

許男去年4月29日凌晨4時許駕駛BMW轎車，行經國道1號南向23.9公里、圓山交流道附近，車輛打滑旋轉，車後碰撞內側護欄，再反彈到外側車道，整輛車停在讓其他車輛加速的輔助車道，橫跨在外側路肩無法行駛，許男並未擺放故障標誌，搭上路過民眾的車自重慶北路下車，再到王姓友人家睡覺。

稍後一名吳姓駕駛看到橫跨在車道與路肩的BMW轎車，原要往左側閃避，但因後方有一輛大卡車，不慎撞上BMW轎車，導致車輪爆胎，許男因此被依公共危險罪起訴。

許男向法官表示，打滑失控後，車子已經在冒煙了，放置警示標誌的後車廂也打不開，他還是硬踩油門開到最右邊，況且他也有通報道路救援業者，說國道1號23.9公里處有事故，車輛在路中間需要拖吊，因為，當時下大雨很危險，路邊有一台車經過才先將他載到高速公路下，向法官強調「我已經盡力做當時能做的事了」。

法官經查，發現當天高公局確實有接獲事發處有通報交通事故，但當日拖救車輛派遣系統未有相關派遣紀錄，應該是該拖救車路巡發現許男BMW車輛，直接執行拖救作業時，未回報；許男也是考量自身安全先行離開高速公路，因此難認他是基於壅塞陸路致生往來危險而棄置車輛，諭知無罪。可上訴。