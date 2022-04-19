1名男網友在今（19日）清晨 行經高速公路時，驚見地面出現一堆看似鋼筋的散落物，讓他不禁發文痛罵：「你們這些載貨的做工仔郎在工作時能不能認真點？把你生財工具的貨裝好很難嗎」？沿路開過去，發現路肩停有3台掛彩的車輛請拖吊車支援中。

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他表示很抱歉，最後還是忍不住說了一聲「甘，四聲」，他在早上5點多時，從台北市重慶北路交流道往北開向台北市中心，匯進高速公路時，迎面而來的全是滿地看似鋼筋的「好料」，路邊還有3掛台掛點的車輛。

從行車紀錄器的影片中可見，原PO邊開邊閃，忍不住罵說「你們這些載貨的做工仔郎在工作時能不能認真點？把你生財工具的貨裝好很難嗎？連自己工作都做不好，你還能做甚麼？害人不淺」。

貼文一出引起網友共鳴：「會賠償的沒幾個」、「國道碰上散落物，，真的很甘（四聲）」、「這抓到人準備賠到脫褲子」、「被抓到時大概會說：怎麼會這樣？我甚麼都不知道」、「我曾經撞到底下油箱爆，沿路一直漏汽油，到目的地只說幸運沒火燒車，高速公路很多這種東西」。