1名網友在《爆怨公社》發文，他日前去超商自助取貨區領貨時，發現他的包裹遭人拆封，且商品1樣，原PO尋求店家的幫忙，不料店員僅告訴他：「讓包裹退回，別付款」，他無奈表示，怎麼會有這麼無良的人。文章一出引起兩派網友爭論不休。

原PO在臉書社團《爆怨公社》飆罵，日前他收到超商的取貨通知，因為是期待已久的商品，下班帶著雀躍的心，到門市自助取貨區，拿完貨物要去結帳時，竟發現包裹已被拆封，且商品物品也少了１件，崩潰詢問店家後，店員表示「那就先不要付款了，讓包裹退回」，他傻眼感嘆，怎麼會有人這麼沒有公德心。

貼文一出，引起不少網友抱怨：「這應該要報警，竊盜罪」、「現在取貨幾乎都自助式，店員是輕鬆了，可是看到某些人在刻意掐別人的包裹，就覺得這樣包裹安全嗎」、「開放自取的後果就是這樣，會遇到那種白目，亂拆」、「常去的也改成自取，所以後來貨都改寄另一家了」、「自己去拿包裹的風險，就是被別人拿走，最倒楣的是賣家，這店員處理機制有嚴重問題，有人偷竊還要別店家吸收」。

但也有人向原PO他多次自取的心得：「我家這邊711也是自取，我每次拿都特別小心，還會把別人包裹上的姓名往外放，怕那人找不到，但我每次都在想店員怎麼都那麼放心這樣讓我翻找，雖然我是常客啦，3-5天就來領包裹」。