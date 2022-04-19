桃園去年11月有名蔣姓紙藝師到龜山某超商購物，因不滿遭勸導戴口罩，3進3出超商持刀刺死跨區代班的蔡姓超商店員，法院今開庭，蔣坦承殺人但對過程沒有記憶，蔡男一家人也到場，蔡男姊姊痛批蔣男在演苦肉計戲碼，至今對被害者家屬沒有一句道歉，盼至少要求處無期徒刑。

檢警調查，蔣男於去年11月21日凌晨5點43分到龜山某超商購物，不滿蔡姓店員依防疫規定勸導其戴口罩否則不予結帳，口角爭執後竟持刀朝蔡男的胸、腹部多處刺殺，其中3處刺中其心臟，造成穿刺傷而大量出血，蔡男緊急送醫仍不治死亡。

檢察官偵辦此案期間，商請林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對蔣男實施精神鑑定，蔣男沒有重大精神疾病，其智力、判斷力、認知功能等皆在正常範圍內，認定其行凶時無精神障礙或其他心智缺陷的情形，依涉犯殺人罪嫌起訴。

桃園地院今開準備程序庭，蔣男坦承犯罪，他回憶事發當天因服用抗憂鬱藥物、安眠藥、肌肉放鬆劑後記憶變得模糊，他感覺肚子餓便到超商買洋芋片，吃完洋芋片、換裝後走到床頭拿起拆包裹的刀子走到門口，打開工具櫃再拿出螺絲起子，但不記得什麼時候拿了作案用的裝飾刀，事後看監視器才知道自己去了超商3次、右手握著裝飾刀。

蔣男還說，當他稍微有記憶時已經是在超商與大樓中庭處，他看到自己手上血、前方躺著1個人，警察對他喊著別動，他大概知道自己發生什麼事。蔣男直呼，他承認殺人，從來就沒有要靠精神疾病減刑，但作案過程中他失去記憶，主張刑法57條量刑。

蔡姓超商店員的家人今也到現場，蔡男姊姊直呼，人是我殺了但我不記得這種說法罪大惡極，她認為蔣男想要用苦肉計裝可憐，就算吃藥導致順向失憶，鑑定報告中順向失憶跟行為能力沒有衝突，你還是知道自己在做什麼、有行為能力判斷自己在幹嘛，不應以這個理由脫罪或量刑減輕。

蔡男姊姊嘆，你們還敢讓小孩去超商打工嗎？敢勸導其他人戴口罩嗎？竟因為口罩就被殺，這是很驚悚的社會案件，蔡政府執政沒有死刑，就算有死刑也沒有執行，最後只希望至少判處無期徒刑，讓社會正視這個嚴重的問題。