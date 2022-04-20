1名網友在《爆怨公社》PO出1張雞蛋打進平底鍋內，血水包圍整顆蛋黃的照片，並發文寫到：「昨天在賣場買的雞蛋，感覺快孵出小雞了」，貼文一出引起網友們熱烈討論。

1名男網友到賣場買雞蛋，下鍋時，整顆蛋竟被血水包圍，感覺快孵出小雞了。網：「是血蛋，快丟掉」。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他日前從賣場買雞蛋回家，準備下廚，怎料，蛋才剛打進平底鍋內，直接被現場畫面給嚇傻了，原PO表示感覺都快孵出小雞，並貼出1張驚人照片，畫面中可見，雞蛋內似乎還有血管，且血水包圍整個蛋黃。

不少網友們看到後紛紛留言：「母雞被偷上」、「快要有眼睛，血絲」、「生這顆蛋的雞卵巢有受傷才會產生血蛋！飼主應該要淘汰這隻雞才不會造成消費者恐慌」、「是血蛋，這個很腥，很臭」、「通常這種蛋不太乾淨,容易感染和腐敗,最好別吃」、「這顆再孵個幾天就可以吃雞了」。

還有人跟原PO分享：「我以前買過路邊攤的小吃.，然後剛好打在我外帶的正在煎的3份蚵仔煎的裡面.，當我還在驚訝的時候，老闆直接把紅通通的蛋撈起來再打新的蛋下去，我沿路就是OMG的表情回家」。

最後網友們給出醫學的專業建議，並解釋，出現這種蛋有2種可能，通常是母雞牠月經要來，或母雞在產卵過程中微血管破裂，血液流入蛋也會出現照片中的情形，但如果打開全部都是紅色的，那這顆蛋不建議食用。