中油工作船毀藻礁已經過2年，但中油今（13）日才把「東坪8號擱淺事件因應對策」提報至環評大會審查，僅花約20分鐘就通過環評大會。對此，網友傻眼直呼「不演了，連拍手都不用」、「黨的環保你敢嘴」、「環團就笑話，看顏色評估環境」、「環團自己羞辱自己」！

中油工作船毀藻礁已經過2年，但中油今（13）日才把「東坪8號擱淺事件因應對策」提報至環評大會審查，會中並無環評委員或相關單位有疑義，僅花約20分鐘就通過環評大會。

2020年3月27日因為海象變化中油工作船「東坪8號」在3月27日流錨、28日斷纜至G1區觸底，4月7日配合大型拖船利用大潮漲潮期間自海上拖救，依海委會調查指出，4月7日脫離時的軌跡周圍藻礁沒有受損，且擱淺周圍海域無發現油汙染情況，經無人機認，藻礁受損面積約0.58公頃。

最後沒有環評委員或相關單位有疑義，迅速通過環評大會。

對此，PTT網友譏諷，「相對於國民黨執政時，各種環團的砲聲隆隆， 現在的寧靜詳和，一切都是這麼穩定。 這才是人民想要的生活，呵呵」、「民主是殺小」、「公投都給否決了，環團還敢有意見阿」、「連拍手都不用的通過，黨好棒」、「說個笑話--環團」、「黨的環保你敢嘴」、「藻礁永存…在心中」、「環團趕快解散算了啦」、「環保遇到民進黨會轉彎」、「法西斯日常」、「哈哈哈，環評不演了」、「環評本來都是假的，黨要過誰擋得住」、「環團笑死，黨養的嗎」、「環團自己羞辱自己」、「環團要不要備註民進黨附屬團體？」「環團就笑話，看顏色評估環境」、「有台灣價值，ok啦」！