中鋼公司向來重視ESG及產品循環使用，在110年度獲利創建廠50週年來新猷後，111年特別訂製外出旅遊必備兼可宜家使用的個人專屬抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」作為股東會紀念品。

紀念品包含一組湯匙及叉子，其中金屬件部分採用純鈦製作，而握把塑料更添加日本抗菌材料，使產品同時具有純鈦材質輕、堅固耐用且材料抗菌等特性，是國人防疫期間外出用餐之最佳良伴，期望藉由減少一次性餐具的使用，為地球環境盡一份心力。

本次紀念品外觀採活潑色調且相當輕巧，並採用「開、轉、扣」匙面不碰手設計，使用時可避免以手直接碰觸食器表面，使用完方便拆洗擦拭，晾乾後亦可輕鬆收納並任意吊掛隨身攜帶，整體而言兼具便利、實用及時尚，不論身處戶外或室內，皆能體驗「鈦ONE在手，即時知味」之生活樂趣，隨時隨地享受食物之美味。

中鋼多年來延續鼓勵國內優質廠商及善盡企業社會責任之做法，本次股東會紀念品之設計及製作，均由國內供應鏈分工合作，希冀能藉此創造內需以活絡國內產業循環發展。

中鋼111年股東常會委託書徵求期間為111.05.18～111.05.26（例假日除外），限1,000股以上的股東可憑委託書兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書；未於徵求期間交付委託書之股東或持股未滿1,000股的股東，可利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」股東會電子投票平台【網址： https://www.stockvote.com.tw】或各券商的手機APP程式，透過電子投票方式進行投票（於111.05.18~111.06.14完成電子投票作業且未重覆委託），並於111.06.22~110.06.24上班時間持身分證明文件至指定地點領取；或於111.06.17股東會當天親自出席股東會領取紀念品。