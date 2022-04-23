速水茂虎道戶外開火，最大挑戰是調味料會飛走。（KKTV提供）

速水茂虎道用美食交朋友。（KKTV提供）

日本「型男帥主廚」速水茂虎道在連續幾部突破自我，被觀眾盛讚「終於走對戲路」後，也推出只有他能做的節目《速水茂虎道的移動廚房》，剛開始對於一個人開車自言自語有些不習慣之外，平常都在室內料理的他，得在戶外開火的最大挑戰竟是「調味料會被風吹走」。

平時喜歡開車兜風，速水茂虎道獻出珍貴的自駕主持初體驗，但許多網友都這樣的節目確實也只有他能辦得到，而速水茂虎道則要把觀眾當成正在副駕駛座聽著他解說，笑說覺得自己有如「料理界偶像」一樣。無論是「傳說中的帥哥」還是「料理界的偶像」，這次節目也讓他遇到難題，因為平時習慣在室內調理食材，在外面找地方製作確實相當有挑戰性，速水茂虎道表示其實很喜歡在戶外做菜，但遇上風大會把鹽啊、胡椒啊等調味料吹跑，以及火的溫度管理也相當困難，都成為拍攝節目時意外的插曲。

因為節目單元《時尚帥主廚》開啟演藝生涯的副本已經超過10年，速水茂虎道表示連自己都驚訝至今已經製作過2000道料理，小時候因為看了《料理的鐵人》進而對廚房事物有興趣的他，真心對於要在有限時間內完成料理、且還要讓評審覺得好吃的參賽者們感到敬佩，啟發了速水茂虎道的料理之路，要如何透過影像來向聞不到味道的觀眾傳達「美味」，則是他自己最重視的部分。《速水茂虎道的移動廚房》每週六下午1點在KKTV更新。