台北市信義行政中心地上權案15日三度闖關環評大會，多名委員要求太陽能板設置面積務必充足、符合規定，同時加強監測鳥擊狀況，並參考環保署最新標準，將溫室氣體排放量增量重新估算，開發單位南山人壽也給出承諾，經過1小時審議，大會最終決議通過環評審查。

信義行政中心原址過去被鑑定為海砂屋，北市府以地上權方式招商改建，南山人壽2019年底以159.81億得標，取得50年地上權，預計改建為30樓的商業辦公大樓。該基地面積規模約2147坪，座落商業精華地帶，臨近捷運淡水信義線象山站及世貿站，外界評估投資額上看300億。

環評委員陳啟鳳關心建物的太陽能板設計面積，環評委員林鎮洋則說，雖然建物設計上有符合北市府在推的海綿城市做法，這件事很好，但說不一定一年後都積垢、有入滲的情況，建議將這塊納入後續維護計畫的範圍。

環評委員李育明指出，最近這段時間，國內外對於溫室氣體相關的推動，是處於動態修正的過程，目前開發單位所提列的溫室氣體排放量增量的估算內容，跟溫室氣體排放量增量的計畫，沒有追到動態修正的潮流。

李育明說，以前估算方式是屬於舊的做法，即使該案不算在環保署規範範圍之內，仍建議開發單位參考署的最新標準，採行最佳可行技術後之溫室氣體排放量增量，這些就是實際排放量增量的數字，日前通過環差的雙子星大樓也是採此標準。

由於該建物採玻璃帷幕設計，環評委員康世芳再提及鳥擊監測計畫，雖然開發單位宣稱玻璃採外凸垂直力料，非平面式玻璃，也會在鳥擊數一個月達10件時，在玻璃帷幕上張貼友善鳥類窗貼，但是不是真的有效，還要觀察調整。

開發單位南山人壽指出，目前整體建物的太陽能設置面積，全都集中在屋頂層，包含屋突部分，總設置面積913.92平方公尺，屋頂層綠覆率為61.3％。有關保護、管理維護機制，未來都是南山人壽做營運規畫，這部分會列入委員會來做計畫。

至於溫室氣體的計算修正部分，開發單位表示，未來會按照環保署的規定，採行最佳可行技術排放增量估算的方式做修正。針對窗殺鳥擊部分，觀察同樣採用玻璃帷幕設計的南山廣場建物後，發現很少發生類似情況，未來會在營運期間加強監測。

歷經1小時討論，環評大會經綜合考量後，認定該建案在生活、自然、社會環境，以及經濟、文化、生態等可能的影響範圍上，已在環境影響說明書上清楚呈現，無須進行第二階段環評，拍版通過信義行政中心地上權案環評。