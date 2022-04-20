國產署辦公廳舍原址改建案已於111年4月1日公告招商，為使有意願參與投標廠商能充分瞭解本案開發基地條件、投標須知及相關契約規範重點，國產署訂於111年4月21日(星期四)下午2時30分假國父紀念館1樓中山講堂(臺北市信義區仁愛路4段505號)舉辦招商說明會並安排現場意見交流。

國產署表示，該署辦公廳舍位於台北市大安區光復南路及光復南路116巷交叉口處(仁愛段基地，面積1939平方公尺)，地上建物老舊亟待改建，為創造優質辦公環境、提升土地利用效率，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式，透過與民間合作方式，由合作廠商於仁愛段基地興建兩棟政府辦公廳舍，另提供位處台北市精華地段、交通便捷且坵塊完整的南港段及中山段兩處國有土地，以設定地上權方式，提供合作廠商興建、營運自有建物，並給付地上權權利金及存續期間地租，提升國有土地效益，帶動地區發展。

國產署進一步表示，該署提供合作廠商設定地上權的南港段基地(位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，毗鄰東區文創基地-瓶蓋工廠，面積3666.31平方公尺，使用分區為特定商業區二)及中山段基地(鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，面積1114.42平方公尺，使用分區為第三種商業區)，為台北市區難得的精華地區土地，具投資商機，如本案順利招商成功，可在兼顧國庫收益下，創造業者、政府及民眾多贏局面。期藉由本次說明會與業者面對面進行招商說明，使業者了解本次招商內容，竭誠歡迎各界踴躍參加。