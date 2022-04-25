隨著首批貨物的通關入區，北京大興機場綜合保稅區25日上午正式進入營運階段，將發揮開放型經濟重要平臺的作用，重點發展現代物流、國際貿易、保稅加工、保稅服務等業務，推動實現新模式、新業態、新場景、新體制落地，憑藉保稅核心功能和開放政策優勢，有效連接國際、國內兩個市場，全力打造全球創新資源接駁地，主動融入新發展格局。

據中新網引述大興國際機場臨空經濟區聯合管委會負責人介紹，大興機場綜保區作為同時享有兩省市自貿區政策的區域，實現臨空經濟區、自貿試驗區和綜合保稅區在空間、政策上的「三區疊加」，成為京冀區域對外交往的重要門戶，在服務和帶動京冀及周邊地區外向型經濟發展中發揮重要的引擎作用。

大興機場綜保區是大陸首個也是目前唯一跨省市建設的海關特殊監管區域，地跨北京市大興區、河北省廊坊市兩區域，距北京市中心46公里、距雄安新區60公里、距天津85公里，於2020年11月5日獲國務院批復，規劃面積4.35平方公里，其中，機場紅線內口岸功能區規劃面積0.83平方公里，臨空經濟區內保稅功能區規劃面積3.52平方公里。