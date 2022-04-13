還有這招？一名媽媽在網路上分享昨天是她難得的放風日，由老公顧小孩，但一整天都沒接到求救電話，結果回家打開門嚇到，女兒身邊竟多了4個小孩跟她玩，老公在旁邊睡覺，近看發現小孩是從尿布紙箱剪下來的，讓她傻眼。

這名媽媽在臉書「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文，表示昨天（12日）是她一個月一次由老公顧小孩，自己出門走走的放風日，但一整天下來都沒接到老公的求救電話，讚嘆老公真不錯，還買雞排回家給他驚喜，結果一打開家門換成原po被驚嚇，家裡多了4個小孩在跟女兒玩，老公則在旁邊呼呼大睡。

原來女兒看似多了4個玩伴，自己玩得不亦樂乎，原po老公則是在寶寶柵欄裡睡得很好，仔細一看這4個玩伴其實是爸爸從尿布紙箱上剪下來的人型立牌寶寶，讓家裡的女兒以為有玩伴超開心。

對此，網友看了大讚這位爸爸太聰明，紛紛留言：「爸爸好有才華！瞬間熱鬧非凡」、「爸爸育兒真的花招很多」、「從來沒想到有這招，不過要小心割到手」、「太有才了！」、「那個廣告小童星很顯然是妳女兒的菜」、「爸爸太有才，這是什麼生活智慧王」。