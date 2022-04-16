好市多有許多CP值高的商品，不過有網友指出，賣場將上萬元的專櫃包隨意擺放，全部擠壓堆疊在白色箱子裡，瞬間沒有質感，就像是路邊的地攤貨，結果引起眾多網友攻擊不識貨，原來這是瑞士時裝品牌BALLY出的後背包。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，驚呼「第一次看到這麼貴的地攤貨！」照片可見貨架上擺了一款黑色帆布雙肩後背包，黑色外觀上有暗紅、白色相間的三色線條設計，包包尺寸為30X13X14公分，售價為1萬599元。

貼文曝光引起許多網友直呼不識貨，內行們一看就知道這是瑞士百年老牌BALLY的商品，紛紛表示「是你有眼不識泰山」、「在櫃上可是帶著手套拿的呢」、「1851年就創立的瑞士奢侈品牌，很多中年人會買」、「這牌子過這麼多年，後背一萬算便宜了吧？」

看到許多網友開酸，原PO隨即留言解釋「大家別激動，博君一笑而已，只是想說這擺法，跟我以前在騎樓外面看到的地攤貨擺法有點像而已」，其他網友也回應「擺成這樣，高級感沒了」、「確實看起來像地攤貨」、「好市多非常豪氣，什麼Bally一視同仁，全部塞在一起」、「如果沒有看牌子，這樣堆，真的只有599的價值」、「一萬多元的包包，擺這樣子買，跟菜市場一個$100的有什麼差別」。