美式賣場好市多常推出實惠商品，深受台灣民眾喜愛，有女網友日前帶婆婆逛好市多，婆婆第一次逛，結果逛一半戰利品就堆滿了2車，讓她忍不住讚嘆「婆婆一出手便知有沒有」文章引起熱烈討論。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見2台推車中裝滿各種商品，包括烤雞、麵包、鮭魚、馬鈴薯、牛排、蔬菜，甚至連寵物尿墊都有，讓她忍不住笑稱「婆婆一出手便知有沒有！帶婆婆第一次逛好市多的戰績，這只是ing，最後滿滿2車回家。」

貼文引起熱烈討論，許多人覺得婆婆很可愛，紛紛表示「婆婆還缺女兒嗎？」、「婆婆一定有一台獨立的冷凍庫」、「婆婆實在太專業了」、「這樣的婆婆一定要經常帶出門」、「婆婆很有潛力」。

其他人則回應「這絕對是第ㄧ次的樂趣」、「我比較好奇冰箱塞得下嗎」、「好市多真是罪惡的地方」、「我第一次逛也像原始人發現火一樣，結果也踩不少雷丟不少東西，真是浪費」、「以前的人把錢存在卡裡，現在的人都存在卡路里」。