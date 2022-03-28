新莊好市多加油站26日起試營運，一名女網友表示，昨日和先生到好市多採買完畢順便加油，她依照慣例把車開到加油槍前，開窗對加油員喊「95加滿」，沒想到對方卻開始教她如何操作，才知道原來好市多加油站是採自助式，令她直呼「真的尷尬到死」。

原PO昨（27）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，晚間和先生到好市多新莊店採買，開車離開時發現好市多加油站啟用了，再加上車子的油箱也快見底，她和先生把車開到加油槍前，開窗對著好市多加油員喊「95加滿」。

沒想到下一秒，加油員要她下車，一步步地教她操作，並表示好市多的加油站都是採自助式，她聽完恨不得想找地洞鑽，「真的尷尬到死」。

貼文曝光後，網友也笑翻，「好市多加油員應該見怪不怪了」、「妳放心，妳絕對不會是第一個，更不會是最後一個」、「抱歉，我也是搖下車窗說95加滿的那個人」、「妳該不會還問她，有沒有送衛生紙吧」、「好市多本來就是自助加油啊」。

留言中也有知情的會員提醒，好市多的加油站一直以來都是採自助式加油，且加油槍的油管管線比較長，不論油箱在車的左側或右側，都可以加油，該名會員也說，要到好市多加油一定要有好市多的會員卡，因為加油站不收現金，另外營業時間也是全國統一，為每日早上7時至晚間11時。