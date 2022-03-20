好市多麵包竟出現螺絲釘，一名網友在爆料公社發文，指好市多一款自製的「葡萄乾布里歐麵包」裡面藏著螺絲釘，且不只一根，拿回好市多退貨，值班經理卻只想用3000元解決，完全無心解決食安問題，原PO稱因太氣憤，因此開出100萬元懲罰性賠償，但好巿多不接受，因此將整件事PO網，結果反被網友轟原PO把賠償金喊到100萬元太扯，「貪心就是貪心，說那麼多？」

一名網友在好市多買麵包，裡面竟藏著螺絲釘，且不只一根，拿回好市多退貨，但又對好市多的處理方式不滿意，要求賠償100萬元。（翻攝自爆料公社）

這名網友在爆料公社App指出，他到好市多買「葡萄乾布里歐麵包」給姪女當早餐，姪女卻告訴他麵包裡有「螺絲釘」混在裡面，數量不只一個，一不小心就可能誤食，所幸沒吃下去。之後到好市多退貨，一名值班經理撥開麵包看一下，沒拍照就幫原PO辦理退貨，沒關心原PO有沒有誤食，只說調查結果賣場的機器螺絲沒少，應該是原物料葡萄乾裡面出現，想用1500商場購物金+禮盒和解，「感覺很差勁也很羞辱人」。

而原PO對好市多的處理態度很不滿，指事後好巿多派值班經理打電話安撫，強調好市多對食安很重視，把賠償金提到3000元，讓原PO更不滿，一氣之下要求懲罰性賠償100萬元，把值班經理嚇到說不出話。

原PO表示，好市多不覺得賣場製作麵包SOP有疑問，打電話目的是傳達100萬元賠償金額太高，讓原PO決定貼上網，「我很怕會有下一個受害會員出現」，還說現在不管精神賠償金要給他多少都無所謂了。

對此，網友紛紛留言：「看來是機器人口味的」、「怎麼又是中壢店昨天也是吃到瑪芬異物」，但更多人覺得原PO是在鬧，「無理取鬧的感覺」、「你就沒吃下去，想要多少錢啦」、「下半輩子靠著兩顆螺絲了 加油！」、「我建議看到螺絲直接吞下去，要五百萬也是沒問題的」、「怕有下個受害者（×）賠償金不滿意（o）」、「就是貪呀」、「直接跟衛生局檢舉比三千划算」。