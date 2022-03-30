民眾若有用車需求，有不少共享汽機車可租借，一名網友表示，近日在北市把車停在路邊停車格後，一台iRent共享汽車把車停在他正後方的車格，但車子卻一直向前滑行，甚至佔用到他的停車格，他看傻眼，「難怪大家都說要離iRent遠一點」，貼文引發網友議論，不少人笑稱，「10台iRent有9台是三寶，還有1台在修車廠」。

原PO 28日於論壇《Dcard》指出，當日開車到台北市辦公，他在路邊找了停車格停好後，正準備到後車廂拿工作要用的工具時，卻目擊停在他後方車格的一輛iRent一直往前滑行逼近，甚至佔到他的車格。

原PO看傻眼，直呼「不知道駕駛是哪裡有問題，一直往前滑行，然後就下車走人了？難怪大家都說要離iRent遠一點，我今天見識到了。」

經歷曝光後，網友也一致認同，「看到iRent真的閃遠點」、「在路上開iRent全是三寶啊！沒遇過正常駕駛的」、「這是很久的都市傳說了，開iRent有9成都是三寶」、「很正常啊！很多駕駛都把iRent當教練車」、「10台iRent有9台是三寶，還有1台在修車廠」、「iRent根本一堆不會開車的」、「今天遇到一台iRent橫跨雙白線」、「真的要離遠一點，我也遇過直接殺出來不打方向燈的」。

留言中也有部分人持反對意見，「就算不是iRent也一堆這種人好嗎？無聊」、「畢竟他們就不常開車，只好對他們多一點包容」、「這時候就是要體諒一下嘛！誰一開始不是三寶」、「別這樣說，有時候是真的沒車開，才要租iRent」。