高雄今早(30日)發生一起車禍，88歲的三寶嬤鬼切違規跨雙黃線迴轉，遭後方的百萬重機「凱旋」(Triumph Speed Triple RS)撞上，讓凱旋車主心疼不已，維修費更是上看20萬，引發熱議。不少網友也相當有感，表示路上若看到機車有「2大特徵」，就要閃遠點，因為對方是老三寶機率非常高。

「百萬凱旋」撞88歲鬼切三寶嬤「暗算」，凱旋車主摔車後，顧不得自己受傷，久久不願離開現場，甚至擔心車子留原地會被偷拆零件，就連警方也相當同情，要車主找朋友來幫忙移車，優先就醫，而重機維修費技師評估後，初估至少要20萬，光大燈與儀表板就需12萬。

新聞曝光也引發討論，就有網友表示，自己在路上看到機車若是50cc的「綠牌」，把手上還有防風套的，絕大多數都是老三寶，能閃多遠就閃多遠。

鄉民也紛紛點頭贊同：「不敢說全部，但大部分真的都是」、「在路上十幾年，真的這種幾乎都是三寶」、「還有那種騎車總是腿張開開的也要躲」、「這種移動式神主牌真的到處都是」。

事實上機車裝防風手把套一直頗有爭議，極力爭取機車權益的前中華民國機車黨主席過去董建一就指出，長時間觀察發現，機車裝手把套容易因卡住發生暴衝危險，若發生擦撞當下，手也難以在第一時間抽出，導致騎士連帶被拖行，且超車時容易勾到其他機車手把，相當危險。