61歲的魏姓婦人日前與友人相約東區台中火車站附近餐敘，因其非台中人對於周邊街道不熟悉，下午欲返家時早已忘記將機車停放何處。幸好嗅覺也有記憶，員警從她提供的「肉粥」線索搭配Google Map街景地圖協尋，沒多久就成功於200公尺外的小巷子裡尋獲車輛，讓她開心地不斷向員警道謝。

台中市警察局第三分局立德派出所日前下午3點多接獲民眾報案機車遺失，61歲的魏姓婦人表示，中午她向女兒借機車來火車站附近的商場和朋友吃飯敘舊，回家時卻怎麼都找不到機車，因自己非台中人，附近的街道又很相似，不確定自己停放在哪條巷子，光是找車都快分不清楚東南西北，最後才在路人的指引下到派出所求助。

經員警確認魏姓婦人有拔取鑰匙，車輛無他人使用跡象，亦非違停被拖吊，研判應是單純不熟路況忘記停車位置，見她自責搞丟女兒的機車，員警耐心安撫她時靈機一動，拿出手機的Google Map街景服務，帶著她模擬實境，回想有沒有尚有印象的街景。

魏姓婦人看著街景地圖慢慢回想稍早騎乘的路線，想起當時因接近吃飯時間飢腸轆轆，尋找車位時曾經過1間賣「肉粥」的店，對於飄來的香味印象很深刻，停車處附近還有間便利商店及停車場，員警綜合所有條件，帶著她到附近可能處尋找，果然5分鐘後就幫魏姓婦人找到機車，她見機車完好無恙停放在路邊，也鬆了一口氣，不斷向警方道謝。