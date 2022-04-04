塞車逆向搶快與來車「誰也不讓誰」 結局曝光網喊超療癒

逆向三寶吃鱉了！1名轎車駕駛因塞車貪圖搶快，在雙向道上直接跨越雙黃線、開到逆向車道，當場與來車「面對面」僵持，2車一度誰也不讓誰，最後他自知理虧才一路倒退，所幸原車道有人願意讓出位置讓他插回，網友紛紛喊這結局太療癒，「擋起來剛好而已」、「遇到這種逆向的一律不會讓」。

影片中1名駕駛行駛在道路上突然遭到對向1輛車「跨越雙黃線」逆向與他正面「對決」，而該路段為雙向道，當時又塞車，導致對方轎車無法馬上退回原車道，2車一度在路上僵持不下，而駕駛則不斷催油門前行、指示對方後退，堅決不讓對方，而對方轎車自知理虧，最後一直往後退，趁著原車道還有空位時趕緊退回。

轎車駕駛貪圖搶快，在雙向道跨越雙黃線、開到逆向車道後，當場與來車「面對面」僵持，最後他自知理虧才一路倒退，所幸原車道有人願意讓出位置讓他插回。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片被網友分享在臉書「爆廢公社」上，怒批因為「遇到這種違規逆向的車子，其他人都乖乖排隊，只有『它』跨越雙黃線逆向到對向車道想要搶快」；其他網友則留言說「要感謝後面的車要讓他插進去，不然準備練倒車吧」、「我遇到這種逆向的一樣不會讓，但應該會被逆向的三寶瞪」。

網友紛紛留言「看到這種逼回的真的很療癒，但還是要小心自身安全喔，現在這個社會瘋子太多了」、「後面的小貨車太佛了，這種三寶不給他一次地獄性教育是不會改的！下一次他還是會逆向，反正會有人讓空間給他」、「只有一道也在那邊逆向？擋起來剛好而已啊」。