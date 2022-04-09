為了一時「懶」，連住家安全都不要了！1名外送員日前收到顧客訂餐備註，該顧客要求他親自送餐到樓上，甚至提供「大門密碼」讓他自行開門上樓，他事後傻眼PO文嗆說「我要是你鄰居一定跟你翻臉」；其他外送員則笑說這很常見，也有人會直接說鑰匙藏在門口何處。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，她日前收到1名顧客的訂單，對方在備註欄中提醒應該怎麼到住家門口，但該顧客住在公寓大樓，他要求原PO走上樓送餐，竟在備註欄說「左邊密碼按XXX，走到裡面按電梯到二樓，放在鞋櫃上就可以了」，原PO看到此備註內容當場傻眼。

外送員收到顧客訂餐備註，該顧客要求他親自送餐到樓上，甚至提供「大門密碼」讓他自行開門上樓，他事後傻眼PO文嗆說「我要是你鄰居一定跟你翻臉」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

原PO發文說「哇操，你大哥可不可以不要因為自己懶，就告訴我你家大門密碼啊？我要是你鄰居一定跟你翻臉」；其他網友紛紛留言「其實這個考驗外送員的良心，萬一哪天外送員心生歹念，其實可以透過這種方式行竊」、「很多這種人，還有跟你講鑰匙放在那邊的都有，都是日常」、「很多客人要不是樓下大門鑰匙藏信箱，不然就是告知密碼，好險都遇到好外送員」。

也有網友分享「我還遇過 到了打電話會丟鑰匙下去給你，結果她從5樓陽台丟，結果卡在一樓遮陽棚」、「我遇到這種，鄰居會幫檢舉給房東，就不會再出現這樣的事情了，外送都送到樓下了，下樓拿一下其實還好」。