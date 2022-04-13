托嬰中心在樓上！桃園超商火警濃煙直竄 消防急撲滅 15:002022/04/13 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢超商起火店員阻擋顧客入內無人傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園中壢超商起火店員阻擋顧客入內無人傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區福州一街一家超商，13日下午1時34分傳出火警，意外發生當下店員發現倉庫起火冒煙，趕緊通報消防隊，也將本來要進門的顧客阻擋在外，桃園市消防局出動人車灌救，目前火勢已經撲滅。 因為該超商2樓就是托嬰中心，消防人員研判火勢及煙霧並沒有延燒，所以派人在現場戒護，老師及嬰幼兒們仍待在中心內部不需逃生。至於起火原因及財物損失有待進一步釐清估計。 內湖Citylink住宅大樓驚傳火警 目前已撲滅火勢、商場未受影響 攜手六家銀行 玉山銀 主辦兆洋綠色金融聯貸 #桃園 #超商 #店員 #阻擋 #顧客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗＋3 超商女店員確診 縣府急發322封簡訊 14:502022/04/12 生活 花蓮慈濟醫院群聚擴大 5護理師中鏢 04:102022/04/12 生活新聞 怪男奔賣場狂灌3瓶啤酒竟賴帳 店員錯愕看傻眼 14:192022/04/11 社會 客人懶得下樓取餐 訂單備註竟給「大門密碼」外送員看傻 21:152022/04/09 社會 桃園公寓深夜祝融烈焰衝天 7旬屋主救火嗆傷送醫 05:332022/04/12 社會 土城明德段2025完工 星巴克將進駐 04:102022/04/13 地方新聞 2022臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－居家生活TOKYUHANDS台隆手創館 展現款待式服務精神 04:102022/04/09 產業特刊 資訊透明化時代 零售業應提升消費者信賴感 14:362022/04/12 財經 土城明德段拚2025完工 康是美、星巴克將進駐 11:242022/04/12 生活 林宥嘉靠店員牽線接工作 長髮勁裝登場爆3歲兒有樣學樣 17:542022/04/12 生活 陳錫琮堅守信念 創造住商優勢 04:102022/04/10 企業經營 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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