桃園中壢超商起火店員阻擋顧客入內無人傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區福州一街一家超商，13日下午1時34分傳出火警，意外發生當下店員發現倉庫起火冒煙，趕緊通報消防隊，也將本來要進門的顧客阻擋在外，桃園市消防局出動人車灌救，目前火勢已經撲滅。

因為該超商2樓就是托嬰中心，消防人員研判火勢及煙霧並沒有延燒，所以派人在現場戒護，老師及嬰幼兒們仍待在中心內部不需逃生。至於起火原因及財物損失有待進一步釐清估計。