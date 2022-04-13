消費者有時會拿著剛買好的商品，再進到另一家商店購物，就有一名網友上網抱怨，自己拿著超商買的飲料去全聯購物，沒想到在結帳時被店員當成是竊賊，眾目睽睽下覺得受辱，質疑難道要兩手空空才能去全聯購物嗎？貼文也引起網友兩派討論。

原PO在Dcard發文表示，自己到全聯購物，結帳時被店員懷疑袋子裡的兩瓶飲料「忘了拿出來結帳？」，雖然原PO解釋飲料是在超商購買的，因為是報電話存載具，當下開啟APP尚未顯示該筆購物證明，只能杵在原地僵持不下。

之後店員找來另名同事協助，提醒以後進來時要貼發票在有疑慮的商品上，讓原PO傻眼，「我們也不是不願意提供，但打開APP載具就是沒這麼快出來」，最後店員同事決定作罷，才能完成結帳離開。原PO不滿，店家不調監視器確認，自己莫名其妙被懷疑，後面也一堆人等著要結帳，越想越覺得名譽受損。

貼文引起不少網友討論，有些人認為店家處理不佳，「直接報警讓他們看監視器難堪啊，雖然蠻浪費時間的」、「被誤會真的就是直接報警調監視器，就算要花上一點時間也不想隨便被當成犯人」、「像家樂福就會有一個人專門在門口貼標籤」、「店家沒有去調監視器查證，態度不好，最後也沒道歉也不對」。

另一派網友則是會避免帶商品進店，以免被懷疑，「我都不帶有賣相同的東西進去，感覺就很容易被誤會啊」、「台灣有很多奇奇怪怪的人，像牛奶要裝防盜鎖這種怪事都有」、「如果沒辦法通常一進去就會請收銀台幫忙保管吧，雖然這樣講很抱歉，但是要懂得避嫌啊」。